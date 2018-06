Ultim’ora: SALVINI A SORPRESA:”CHI GUADAGNA DI PIÙ DEVE PAGARE MENO TASSE…” E’ quanto avrebbe dichiarato Salvini: «Perché è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. Perché spende e investe di più. L’importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di più, risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, e crea lavoro in più. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Il nostro obiettivo è che tutti riescano ad avere qualche lira in più nelle tasche da spendere» Così Matteo Salvini, ministro dell’Interno, ai microfoni di Radio anch’io (Rai Radio1), rispondendo a una domanda sulla Flat tax. Sempre in tema economico, il vicepremier parla anche di pensioni: «L’impegno è sacro. Smonteremo la legge Fornero pezzo per pezzo. Con l’obiettivo di tornare a 41 anni di contributi».