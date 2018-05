ULTIM’ORA SALVINI ROMPE CON DI MAIO:”LA LEGA VUOLE LE ELEZIONI”

Salvini: “Mattarella ci dica come uscire dallo stallo: abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze e ministeri. Ci hanno sempre detto no”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a Pisa. “All’ipotesi di un governo giallo-verde ci abbiamo lavorato per un mese inutilmente ma io ho una dignità politica e soprattutto l’Italia non è schiava di nessuno: i tedeschi si facciano gli affari dei tedeschi e i francesi quelli dei francesi ma agli italiani ci pensiamo noi”, ha aggiunto.

“Questo è il mio appello: Sergio Mattarella ci dia la data del voto e gli italiani faranno giustizia su quello che è successo”. Lo ha detto il leader della lega Matteo Salvini parlando a Pisa.

“L’unica ipotesi a cui dico no è quella di un governo con il Pd e con Renzi, manco morto. Danni Renzi e la Boschi ne hanno già fatti tanti”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Pisa nel corso di un’iniziativa elettorale.

“Ministri tedeschi non possono occuparsi della Germania invece che dei fatti nostri?”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Pisa nel corso di un’iniziativa in vista delle elezioni comunali.

Prima delle regole europee viene il diritto degli italiani. O cambiano alcune regole in Europa o l’Italia muore e per i nostri figli non c’è futuro”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Spero che si torni al voto prima possibile ma non a fine luglio perché ci sono le sacrosante ferie degli italiani e i lavoratori stagionali”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.