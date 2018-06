Ultim’ora: SALVINI:”BASTA BUONISMO SU IMMIGRATI, NON DIAMO PIÙ SOLDI ALL’EUROPA!”

Gli 800 migranti morti quest’anno durante le traversate in mare “pesano sulla coscienza di scafisti e buonisti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha lanciato un “ultimatum” a Bruxelles nel caso non venga rivisto il regolamento di Dublino. “L’aria in Europa sta cambiando e confidiamo nel buonsenso dei colleghi europei, anche perché non vorremmo arrivare a ridiscutere il finanziamento italiano all’Ue”, ha affermato.

LE DICHIARAZIONI

“Secondo il progetto della relocation la Spagna avrebbe dovuto accogliere 3.265 richiedenti asilo dall’Italia, ma finora ne ha presi soltanto 235, quindi può accogliere anche i prossimi quattro barconi”