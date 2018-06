Ultim’ora: SALVINI:”VITTORIA ITALIA, ALZARE LA VOCE SERVE!”

“Evidentemente alzare la voce, cosa che Italia non faceva da anni, paga”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando la soluzione spagnola per la vicenda Aquarius.

“Vittoria. 629 immigrati a bordo della nave Aquarius in direzione Spagna. Primo obiettivo raggiunto”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa nella sede della Lega a Milano. “Sulla vicenda della Aquarius il governo è rimasto sempre compatto, alla faccia di chi trovava spaccature tra Lega e Cinquestelle”, ha aggiunto.