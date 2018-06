+++ Ultim’ora: SCANDALO TANGENTI, IL SINDACO RAGGI CONVOCATO IN PROCURA +++

La sindaca Virginia Raggi è stata convocata in procura come testimone nell’inchiesta sullo stadio che ha portato in carcere anche il costruttore Luca Parnasi.

LE INDAGINI

I magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo vogliono accertare che cosa sia accaduto durante le trattative per la costruzione dello stadio e accertare i suoi rapporti reali conLuca Lanzalone (l’ormai ex presidente di Acea) visto che secondo il giudice era lui il vero referente per il progetto. Nel suo interrogatorio l’ex assessore all’Urbanistica Paolo Berdini ha detto che «il vero assessore allo Stadio era Lanzalone».