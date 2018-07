Ultim’ora: “Sergio Marchionne è morto” la notizia fa il giro del mondo, assurdo.

“Sergio Marchionne è morto” la notizia fa il giro del mondo, assurdo.

Un errore da parte di Google e il web che è impazzito: il colosso americano aveva erroneamente dato notizia della prematura scomparsa di Sergio Marchionne, ricoverato in gravi condizioni di salute presso una clinica di Zurigo, in Svizzera.

Ecco cosa è accaduto

Gli utenti in cerca di notizie sull’ex amministratore delegato di Fca come prima opzione si erano visti apparire un riquadro sulla destra dello schermo con il profilo del manager italo-canadese che riportava non solo la data e il luogo di nascita esatta (17 giugno 1952 a Chieti), ma anche la data (23 luglio 2018) e il luogo del decesso mai avvenuto, indicato come Maranello nonostante il ricoveropresso la struttura ospedaliera elvetica.

Le scuse

Una svista corretta dai vertici dell’azienda a stelle e strisce che si sono scusati: “Abbiamo corretto l’errore, siamo dispiaciuti per l’accaduto” le parole di un portavoce di Google.

Fonte: Fanpage