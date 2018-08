Continua a tremare la terra in Italia. Stavolta è accaduto nel centro della penisola, in particolare a cinque chilometri a sud ovest da Costacciaro, in provincia di Perugia. La scossa, di magnitudo 3.4, è stata avvertita dalla popolazione ma la sua intensità, fortunatamente non elevata, ha generato poco panico e allarmismo.

fonte: Fanpage