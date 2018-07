Ultim’ora: TERRORE SU UN AUTOBUS, UOMO ACCOLTELLA PASSEGGERI E FA UNA STRAGE.

Un persona potrebbe aver perso la vita a seguito dei colpi di coltello subito da un’aggressione su un autobus nella città tedesca di Lubecca. Diverse persone sono state ferite nell’attacco. Secondo le ricostruzioni, un uomo armato con un coltello da cucina ha iniziato a colpire “passeggeri a caso”, come hanno riferito testimoni. Secondo la Bild, il bilancio delle vittime è un morto e tra i sei e gli otto feriti. Il numero dei feriti è in realtrà imprecisato: si parla di almeno tra le sei e le otto persone, ma altri media locali alzano la cifra a 12.

L’accaduto

Testimoni hanno riferito che il sospetto sarebbe poi fuggito, lasciando sul posto uno zaino dal quale “usciva del fumo”. Gli agenti di polizia che si trovava vicino all’autobus quando è cominciata l’aggressione sono entrati in azione e hanno arrestato il sospetto. L’emittente tedesca LN ha riferito che l’uomo “ha trent’anni e proviene dall’Iran”. “Attualmente a Luebeck è in corso un importante operazione della polizia”, ha scritto su Twitter la polizia locale. “Stiamo esaminando la situazione e forniremo maggiori informazioni in seguito.”

Fonte: Fanpage