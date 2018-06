Torna la paura del terremoto, una forte scossa di magnitudo 4.7 è stata registrata a nord di Tokyo, in Giappone, alle 15:27 locali, ore 8:27 in Italia. Localizzato l’epicentro nel sud della regione di Gunma, a una profondità di appena 20 chilometri. Tanta paura per la popolazione, al momento non risultano registrati danni a persone o cose, fortunatamente non è stato lanciato per ora allarme tsunami.