Ultim’ora. Tragedia in autostrada: Tir prende in pieno due operai. E’ accaduto sull’autostrada A1 Roma Napoli. Stando alle prime notizie pervenuteci sembrerebbe che un tir avrebbe preso in pieno due operai mentre erano al lavoro. I due sarebbero morti sul colpo schiacciati sotto al tir. Una scena terribile. Il sinistro è avvenuto lungo la corsia sud dell’A1 in territorio di Anagni, nel frusinate. La marcia in direzione Napoli è bloccata. Traffico in tilt. Come uscita obbligatoria c’è il casello di Colleferro. Sul posto oltre che un elicottero dell’Ares 118 ci sono anche alcune ambulanze. Presenti anche i vigili del fuoco di Frosinone e gli agenti della Polizia Stradale.