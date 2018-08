+++ Ultim’ora +++ Treno in corsa travolge e UCCIDE due bambini piccoli. La Madre è in fin di vita.

Un dramma scuote l’estate a Reggio Calabria: un treno in regolare transito sulla linea jonica ha travolto una donna con due bambini che stavano attraversando i binari per andare a mare pochi minuti fa a Brancaleone, appena fuori dal centro abitato, in contrada San Giorgio.

L’incidente

Stando a quanto trapelato, le due giovani vittime (avrebbero 12 e 6 anni) e sarebbero morte sul colpo mentre la madre verserebbe in condizioni disperate ed è stata trasportata in Ospedale con l’elisoccorso. Il convoglio coinvolto nell’incidente è fermo in attesa del magistrato, e i passeggeri sono bloccati a bordo. La linea ferroviaria, al momento, risulta bloccata. I media locali scrivono che la donna è nata e vive nel Nord Italia, ma da qualche anno è la compagna di un noto imprenditore di Brancaleone e si trovava insieme ai figli in villeggiatura nella località della provincia reggina. Il tragico episodio si sarebbe verificato poco dopo le 15.20 del pomeriggio dell’8 agosto 2018, nel tratto tra Brancaleone e Palizzi. La strada, con ogni probabilità, era stata imboccata dalla famiglia per raggiungere la vicina spiaggia