Ultim’ora. Trovato il corpo della 21enne scomparsa. Dopo ben cinque giorni di ricerche interminabili. E’ stato ritrovato nella tarda serata di ieri il corpo della giovane scomparsa a Milano, Sara Luciani. L’ha vista un pescatore, il suo corpo era in acqua, nel canale Muzza all’altezza della casa dell’acqua di Paullo (Milano), in via Buonarroti. Sara Luciani, 21 anni, è stata trovata morta, come purtroppo prevedevano gli investigatori, dopo aver trovato il corpo del suo fidanzato, Manuel Buzzini, in una casa di Melzo, morto per impiccagione. Ora si attenderà l’autopsia per valutare effettivamente quel che è accaduto lo scorso venerdì notte.