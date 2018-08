Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina nel mar Tirreno meridionale: l’epicentro del sisma si trova non lontano dall’isola di Ustica, ad una profondità di 530 km. La scossa, comunque, non è stata avvertita dalla popolazione sia per la profondità dell’epicentro sia per la lontananza dai centri abitati. Si è trattato di una scossa di magnitudo 4.6 della scala Richter.

fonte: Fanpage