ULTIM’ORA : URLA E PIANTI DISPERATI. MORTO A 7 ANNI. LO STRAZIO DELLA FAMIGLIA.

Dramma a Calitri, in provincia di Avellino. Un bimbo di appena 7 anni, Ivan, è deceduto per le conseguenze riportate dopo un incidente stradale. Il sinistro si è verificato sei mesi fa quando, il piccolo, insieme al padre e allo zio, erano in viaggio in auto diretti a Foggia per prelevare una parente alla stazione ferroviaria. Il padre di Ivan, alla guida dell’auto, perse il controllo del veicolo in una curva e finì fuori strada. L’impatto fu violento.

L’aggarvarsi del bambino

Le condizioni dei due uomini era parse subito critiche e hanno riportato gravi danni permanenti. C’era invece più ottimismo per il bambino che se l’era cavata con una frattura al femore. La situazione, però, è peggiorata negli ultimi giorni. Ricoverato al Santobono di Napoli proprio in seguito a quella frattura, il piccolo si è aggravato negli ultimi giorni a causa di un’infezione. Nonostante il disperato tentativo dei medici di salvargli la vita, il bambino è morto nella notte gettando un’intera comunità nello sconforto. Solo l’Assessore alle Politiche sociali del comune altirpino Michele Fiordellisi, raggiunto dal nostro Michele Miele, ha voluto spendere parole di conforto per i parenti, ma ancora molto toccato ha detto:“siamo vicini alla famiglia, una tragedia che ci tocca il cuore perchè vede la fine di una giovane vita, non doveva succedere, siamo ancora increduli”. (Teleclub)