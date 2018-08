+++ ULTIM’ORA +++

“YLENIA CARRISI È VIVA” LA NOTIZIA È STATA DIFFUSA POCO FA.

Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa 25 anni fa a New Orleans, potrebbe ancora essere viva. A rilanciare la notizia, il magazine tedesco Frau Aktuell che riporta le dichiarazioni di un poliziotto della cittadina negli Stati Uniti che rivela l’esistenza di nuovi indizi su una indagine tuttora in corso. Nessun commento ufficiale è arrivato da parte di Al Bano e Romina Power, la stessa notizia non ha avuto ancora ulteriori riscontri ma l’indiscrezione è bastata per ritrovare di nuovo su tutti i giornali la possibilità che la figlia della coppia sia ancora viva.

La vicenda

Non è la prima volta che nuove indiscrezioni tornano a riaccendere la speranza nell’opinione pubblica, che fu sconvolta nel 1994, quando la notizia della sua scomparsa fu diffusa (qui, tutta la storia ripercorsa da Angela Marino per “Profondo Giallo”). L’ultima volta che la famiglia ha avuto un contatto con Ylenia Carrisi risale al 31 dicembre 1993, quando la ragazza aveva 23 anni. Al Bano, come è noto, ha chiuso il doloroso capitolo chiedendo e ottenendo nel 2014 la dichiarazione di morte presunta, una circostanza che Romina Power invece non ha mai accettato.