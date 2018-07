Ultim’ora:New York evacuata la Statua della Libertà

Una donna sale sulla Statua della Libertà il giorno dell’Indipendenza mentre i manifestanti ICE vengono arrestati per spiegare lo striscione “Abolish Ice”

Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia incaricata di identificare, detenere e deportare persone negli Stati Uniti che hanno violato la legge sull’immigrazione.

La statua della Libertà è stata evacuata dopo che una donna è stata avvistata mentre cercava di scalare la Statua della Libertà e altri hanno srotolato uno stendardo “Abolish ICE”

Le evacuazioni si sono verificate a titolo precauzionale dopo che la donna ha raggiunto la sezione centrale della statua della libertà , questo quanto diramato dall’ufficio di informazione pubblica della polizia del Parco degli Stati Uniti alla NBC 4.

Le ragioni della donna per salire sulla statua non sono ancora chiare, ma i manifestanti sottostanti hanno detto che non è con loro.

fonte: daily mail