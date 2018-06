Un colpo di pistola, nemmeno il tempo di gridare: paziente ucciso in uno studio medico. L’assurda storia che gli è costata la vita… E’ accaduto in uno studio medico a Roma nel pomeriggio di ieri. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che un colpo di pistola sia partito accidentalmente colpendo in pieno un uomo. Si tratterebbe di un paziente di 68 anni centrato da un colpo di pistola partito, dall’arma di una guardia giurata di 40 anni, Gaetano Randazzo, che si stava sottoponendo a una visita in un’altra stanza. Il proiettile ha attraversato il muro e centrato la vittima nella sala d’attesa. I carabinieri hanno arrestato il vigilante con l’accusa di omicidio colposo. Il colpo ha attraversato la parete in cartongesso e centrato la vittima che per una tragica fatalità si è trovata sulla traiettoria del proiettile mentre aspettava il suo turno nella sala d’attesa del suo medico di famiglia. Inutili i soccorsi per l’uomo che è morto pochi istanti dopo. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri che al momento ipotizzano l’incidente. Il fatto è accaduto nel pomeriggio in uno studio medico in via Palmiro Togliatti 1640, alla periferia est di Roma.

Da una primissima ricostruzione sembra che la guardia giurata si trovasse nella stanza accanto per una visita per il rinnovo del porto d’armi. A un certo punto l’uomo sembra abbia preso l’arma, forse per mostrarla al dottore ed è partito lo sparo. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma