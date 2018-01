UN MONDO DI SOLIDARIETÀ Gran Galà della Città di Napoli, al via la X edizione

Un anno importante per “Un Mondo di Solidarietà”, evento charity ideato e curato nella direzione artistica da Diego Flora, che trova la sua madrina nella straordinaria Maria Grazia Cucinotta e che, per la decima edizione, ospiterà sul palco del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare Gigi D’Alessio. Una guest preziosa per la serata di sabato 27 gennaio (ore 20.30), condotta dalla meravigliosa Maria Mazza, che dividerà la scaletta e l’annuncio degli ospiti in scena con Peppe Iodice. L’evento è patrocinato dal Comune di Napoli.

Gigi D’Alessio eseguirà i suoi brani di successo, sostenendo, con la sua attesa presenza e le sue canzoni, il progetto a cui sarà devoluto l’intero incasso della serata. “Un Mondo di Solidarietà”, nella sua decima edizione, è dedicato al progetto di cooperazione internazionale “All inclusive”, intervento multi-settoriale a supporto dell’integrazione delle persone con disabilità nella regione di Dar es Salaam, in Tanzania.

Un nome importante del panorama musicale italiano per un cast che, come ogni anno, regala alla platea un grande show tra canzoni e cabaret. Sul palcoscenico del Teatro Mediterraneo si esibiranno Paolo Caiazzo, Valentina Stella, Maria Bolignano, Povia, Andrea Radice. Non mancheranno i coreografi Vincenzo Durevole e Giovanna D’Anna, che apriranno lo spettacolo con Marika Cecere.

Un pubblico sempre molto numeroso che porta “Un Mondo di Solidarietà” al sold out ma anche aziende che sostengono la causa. Quest’anno, in rete, Mulish, Faber e Queen’s Chips.