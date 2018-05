“UN PAESE SENZA LEADER” – INTERVISTA ESCLUSIVA A LUCIANO FONTANA, DIRETTORE DEL CORRIERE DELLA SERA (di Maridì Vicedomini)

DI MARIDI’ VICEDOMINI

Presentato ieri 24 maggio al Circolo Canottieri Aniene di Roma “Un paese senza leader”, l’ultima opera del giornalista Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera. Un “libro profetico” terminato a febbraio 2018, poco prima che l’Italia, attesa la fatidica domenica del 4 marzo rimanesse per lungo tempo senza una “Governance”

Direttore ci parli di questo volume

“Il libro parte da un interrogativo che mi sono posto: com’ è possibile che dopo 25 anni di seconda Repubblica, siamo arrivati alle elezioni con un sistema politico frantumato, leaders del passato in declino e nuove figure che fanno grande fatica ad affermarsi ed a trovare soluzioni di un nuovo governo che dia prospettive concrete al Paese. Ho voluto quindi ragionare sul sistema politico, quello istituzionale ed anche un po’ sui temperamenti dei leaders che abbiamo avuto per cercare di capire da dove deriva questo male oscuro dell’Italia”

Secondo lei da dove proviene questa sorta di malessere?

“Sono molteplici le cause: in primis dopo la crisi dei partiti della prima repubblica, si sono formati partiti molto fragili, incompleti in cui si sono sommate esperienze diverse tipo il PD tra le esperienze post comunista e post democristiana, l’avvento di nuovi partiti come quello di Berlusconi che hanno avuto sicuramente un momento iniziale molto forte ma che poi hanno dimostrato tutte le carenze di un partito personale e alla fine anche la realtà di un “non partito” come M5S che è fatto da militanti che si collegano su un’unica piattaforma ma alla fine con una gerarchia assoluta ben definita che decide tutto per tutti”

Potremmo individuare nella figura di Di Pietro , colui che ha affossato la prima Repubblica?

“Le inchieste giudiziare certamente hanno avuto un ruolo significativo forse decisivo per la fine di un’esperienza storica; ma non credo che questa sia l’unico motivo di una situazione politica nazionale così traballante”

Quali altri fattori individua?

“Di sicuro c’era una crisi di legittimità di quei partiti che ad un certo momento avevano perso una funzione, è esploso il debito pubblico, non c’erano più risorse da elargire e poi, contemporaneamente, la crisi dell’ideologia comunista ha portato alla scomparsa di quella che era la vera sinistra in Italia che si era sempre definita come sinistra comunista; in realtà il passaggio ad un partito social democratico radicale come in altre parti d’Europa in Italia non c’è mai stato”

Andreotti, Berlinguer, Almirante, Bertinotti, figure politiche carismatiche che oggi non esistono più

“ E’ fallita la selezione della classe dirigente che c’era una volta che veniva fatta sulla base di partiti molto radicati, su ideologie vere, solide, la formazione del personale politico avveniva con un un iter serissimo, graduale che passava attraverso prove molto selettive mentre invece oggi è tutto improvvisato”

Il Presidente del Consiglio incaricato si auto definisce “L’avvocato del popolo italiano”

“E’ molto singolare che un uomo che non abbia mai militato in politica , improvvisamente divenga il Capo dell’ Esecutivo del nostra Stato; almeno Monti aveva fatto una minima esperienza come Commissario Europeo. A mio modesto parere un Presidente del Consiglio deve avere un pregresso politico, deve avere fatto esperienze politiche ed amministrative e soprattutto è fondamentale che si sia in primis confrontato con il voto popolare. Il professore Conte è l’espressione di una sinergia precaria tra due poli opposti: il M5S e la Lega Nord. Considerando che Di Maio e Salvini stanno mettendo in piedi un patto di governo con norme scritte ed un’alleanza che vuole durare per un’intera legislatura, sarebbe stato mille volte meglio che uno dei due se ne assumesse la responsabilità anche nella relativa attuazione”

Direttore, perchè ciò non è accaduto?

“ Perchè nessuno dei due leaders voleva che l’altro diventasse il Presidente del Consiglio; abbiamo assistito ad un gioco di veti che ha portato ad una soluzione molto discutibile”

Questo “tradimento” di Salvini a Berlusconi come lo vede?

“ Per la verità sono rimasto molto sorpreso di una rottura così immediata. Che Salvini mirasse a prendere la leadership del Centro Destra era ovvio, ma pensavo che volesse ancora mantenere un filo con il parterre che gli ha consentito questo escalation fino a divenire la prima coalizione politica. Evidentemente Salvini ha ragionato anche in base ai sondaggi, constatando che c’era più uno spazio per gesti di rottura, considerando finita l’esperienza di Forza Italia”

Crede che la ricandidabilità di Berlusconi possa mutare lo scenario attuale?

“Ho forti perplessità a riguardo; non penso che la nuova alleanza M5S e Lega Nord possa cadere in Parlamento, i numeri comunque ci sono. Non credo nemmeno che la nuova situazione di Berlusconi possa mutare il destino di Forza Italia, i sondaggi mi danno ragione”

Direttore che ne pensa dell’attuale situazione Europea?

“Per fortuna l’Europa sta divenendo più macroniana che tedesca. L’unità Europea ha dato più volte dimostrazione di non poter funzionare bene così come è stata strutturata, ha una governance errata e politiche che non l’hanno di certo aiutata a superare la crisi; cè da dire soprattutto che non è riuscita a costruire una vera unità tra i Paesi membri tale da permettere all’euro di essere una moneta unica sostenuta da una sinergia concreta che vanta poteri veri ed unitari. Detto questo, devo precisare che l’Italia fuori dall’Europa diverrebbe un paese del terzo mondo; certo dobbiamo conquistarci il nostro ruolo, cambiare le regole e la governance, ma il nostro Paese è globalizzato per eccellenza, cè bisogno di mercati aperti. Su questo punto Di Maio è più prudente mentre Salvini è più agguerrito”

E lo Spread?

“ Lo Spread misura il livello di affidabilità degli Stati debitori ; se qualcuno comincia a dire che inserisce nel programma di governo, anche se poi smentisce che i 250 miliardi di debiti non intendiamo più pagarli, è chiaro che l’Italia diviene un Paese assolutamente non affidabile!”

Direttore e l’immigrazione?

“ E’ un fenomeno che va ben regolato fin dai paesi d’origine, cercando di selezionare i flussi migratori in base a criteri oggettivi di utilità al Paese”

Cosa si augura per l’Italia?

“Un governo serio che non faccia promesse impossibili e che dia una prospettiva di lavoro soprattutto ai giovani”

Lei è Direttore di una storica Testata italiana; che stagione vive la carta stampata?

“ La carta stampata ha ancora il suo fascino, è sicuramente fonte di una buona informazione”

MARIDI’ VICEDOMINI