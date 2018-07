Un uomo si è buttato giù dal ponte della Tangenziale

Un tragico evento si è verificato nella notte appena trascorsa a Campobasso. Un 38enne, M.C., ingegnere campobassano, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, è volato dal ponte della tangenziale est all’altezza della ditta di autodemolizioni.

La sua auto, una Fiat Punto, è stata ritrovata parcheggiata sopra il ponte. I sanitari del 118, accorsi immediatamente intorno alla mezzanotte, non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso. Le forze dell’ordine vogliono vederci chiaro e non escludono alcuna ipotesi, anche se, purtroppo, tutto lascerebbe presagire che il giovane abbia messo in atto il gesto estremo.

Fonte:molosetabloid