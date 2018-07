Una cena le è stata fatale, è morta di choc allergico fra le braccia del fidanzato. Sono tutti sconvolti.

Una tranquilla cena tra amici si è trasforma in pochi attimi in dramma nella notte tra domenica e lunedì in provincia di Pisa. Una ragazza di 24 anni è morta in pochi minuti davanti agli occhi impotenti degli amici e del fidanzato dopo essersi sentita male improvvisamente all’uscita da un ristorante dove aveva appena mangiato. La vittima è Chiara Ribechini, una giovane residente Navacchio di Cascina, sempre nel Pisano. Per lei inutili i medicinali che aveva con sé e i soccorsi medici allertati dai suoi amici. La giovane, che avrebbe compiuto gli anni tra qualche giorno è morta in strada dove il gruppo si era fermato i attesa dell’ambulanza.

Shock anafilattico

L'ipotesi è che la ragazza sia stata colpita da uno shock anafilattico a causa di un allergia alimentare. A quanto si apprende infatti la 24enne soffriva di una forma di allergia importante, anche se nulla lasciava presagire quanto avvenuto visto che la giovane aveva frequentato tante altre volte quel locale senza nessuna conseguenza. Il dramma si è consumato sulla strada del ritorno verso casa dopo la cena con il fidanzato e due amici. La 24enne ha provato subito a utilizzare i farmaci che aveva con sé mentre gli amici chiamavano il 118 ma è stato tutto inutile. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta per accertare i fatti. La cucina del ristorante è stata posta sotto sequestro e la salma trasportata presso la Medicina Legale dell'ospedale di Pisa per i controlli che accerteranno la causa esatta di morte .