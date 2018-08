UNA TRAGEDIA NEL DOLORE. Muore 27enne mentre va al funerale della cugina

Una tragedia nel dolore. La 27enne Ariel Llerenas perde la vita perché coinvolta in un devastante incidente mentre si stava recando al funerale di sua cugina per porgerle l’ultimo saluto. Ad accompagnare Ariel c’era il suo compagno che, secondo quanto accertato, si sarebbe addormentato alla guida mentre si trovava sull’autostrada.

La mamma di Ariel…

La mamma Angelica Llerenas ha detto a Nbcs San Diego di aver ricevuto la telefonata della “notizia orrenda” da Priscilla alle 4 del mattino. “Era sotto choc e mi ha detto che avevano appena avuto un incidente d’auto e che sua sorella era sotto la macchina”, ha detto. Proprio la 15enne è stata la prima ad accorgersi di quanto accaduto dopo aver ripreso i sensi. Sua sorella era bloccata sotto il Suv già in fiamme. “Ho notato che mia sorella stava per prendere fuoco e non sapevo cosa fare. L’ho accarezzata un po’, poi ho preso una maglietta che era caduta dalla macchina e ho provato a spegnare il fuoco” spiega la giovanissima.

