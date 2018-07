Undicesimo show per la R.a.c.e Dance Company, compagnia fondata dalla ballerina, insegnante e coreografa Alessandra Rimonti e dalla regista e videomaking Lydia Galeno, aperta a tutti coloro che desiderano esprimere la propria creatività e il proprio mondo interiore danzando, al di là dell’età, della forma fisica e della propria esperienza.

”11. 11” è il titolo dello spettacolo che si è ispirato ai segreti della numerologia, all’energia racchiusa dai simboli, alle possibili connessioni tra cielo e terra, spirito e materia in un crescendo di emozioni e di sorprese. Ottanta i ballerini professionisti e non che si sono esibiti alla Casa della Musica davanti a circa 1000 persone entusiaste. La direzione artistica è stata curata da Alessandra Rimonti mentre la regia è stata firmata da Lydia Galeno. Un sodalizio d’ arte, di amicizia e di professionalità che ha regalato ai presenti momenti intensi e coinvolgenti. Se, come diceva Barrault, “Danzare è lottare contro tutto ciò che ci trattiene, tutto ciò che ci affonda, tutto ciò che pesa e appesantisce, è scoprire con il proprio corpo l’essenza, l’anima della vita, è entrare in contatto fisico con la libertà” lo show è stato un meraviglioso esempio di come, attraverso la danza, ci si possa sentire più liberi e più forti. Per chiunque sia interessato a saperne di più è possibile consultare il sito della compagnia www.racecompany.com