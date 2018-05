No alle unioni civili nel famoso Chiostro di San Francesco a Sorrento

Vietate le unioni gay nel Chiostro di San Francesco a Sorrento. Le speranze di Vincenzo D’Andrea si sono infrante quando ha letto la risposta del Comune di Sorrento. Il sogno di sposare il suo compagno in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia spazzato via da quelle dodici parole: “Nel Chiostro di San Francesco non si svolgono cerimonie riguardanti unioni civili”. La notizia, riportata dall’Huffington Post

Il no è arrivato direttamente dal Comune che è proprietario dell’immobile. E’ stata commentata dal sindaco Giuseppe Cuomo: «Benché il chiostro sia proprietà del Comune è un luogo attiguo al monastero francescano e non mi sembra opportuno celebrare lì questo tipo di unione». L’episodio è stato segnalato il caso ad Arcigay Napoli.