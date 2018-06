UNIVERSITÀ ITALIANA CONCEDE A CORONA LAUREA AD HONOREM…

Fabrizio Corona da 110 e lode. L’ex paparazzo più famoso d’Italia ha ricevuto un prestigiosissimo riconoscimento da un’università palermitana (di cui Corona non ha fatto il nome) in Management.

Il post social

Per annunciarlo, Corona ha pubblicato su Instagram una storia con una foto della mail ricevuta dall’ateneo, che cita: “Egregio Sign. Fabrizio Corona, in virtù del fatto che la stimiamo molto come persona e vista la sua fortissima esperienza documentabile nella gestione di Business, Impresa, Marketing e gestione economica siamo qui oggi ad offrirle una Laurea ad Honorem in Management. Non nascondo il fatto che noi usufruiremmo del suo nome, non tutti sono d’accordo che nel nostro Ambiente il suo nome porti risultati positivi. Noi, invece, teniamo a sottolinearle quanto valutiamo la sua persona con rispetto e ammirazione”.

