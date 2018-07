Università, test d’ingresso con doppia chance

La grande rivoluzione lanciata dal Suor Orsola coinvolge le iscrizioni ai corsi di laurea in Economia, Giurisprudenza, Psicologia e Scienze delle Comunicazione

Una buona notizia per molti studenti che soffrono lo stress da ‘test d’ingresso’ all’Università. A Napoli all’Università Suor Orsola Benincasa per molti corsi di laurea a numero programmato (Economia, Giurisprudenza, Psicologia e Scienze della Comunicazione) quest’anno ci sarà una doppia chance di accesso. Una prima sessione di test a Luglio con la possibilità di ‘ripetizione’ a Settembre per chi non dovesse superarlo o per chi non abbia ancora definito la sua scelta universitaria.

Un’opportunità valida per il Corso di laurea triennale in Economia, il primo in Italia specificamente dedicato alla Green Economy, per il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione, per il corso di laurea triennale in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva e per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, che è l’unico a numero programmato nel Mezzogiorno nel settore degli studi giuridici e che quest’anno apre due nuovi indirizzi per i giuristi d’impresa e i giuristi delle tecnologie.

La prima possibilità di effettuare i test d’ingresso ci sarà nella sessione di Luglio (9-20 Luglio) alla quale ci si potrà iscrivere fino al 19 luglio e la seconda possibilità nella sessione di Settembre (5-26 Settembre) alla quale ci si potrà iscrivere fino al 25 Settembre.

Test d’ingresso gratuiti e con la giornata a scelta dello studente

Ai test sarà possibile iscriversi anche esclusivamente online selezionando il giorno e l’orario di proprio gradimento per sostenere la prova in Ateneo (ci saranno ben quattro sessioni giornaliere: ore 9, 11, 13 e 15). Alle prove possono partecipare tutti coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o che lo conseguiranno in questi giorni di esami di maturità. In tal caso le eventuali immatricolazioni saranno perfezionate entro il 31 Luglio con la comunicazione di avvenuto conseguimento del titolo. La partecipazione al test d’ingresso è completamente gratuita ed è possibile iscriversi anche a più di un test per poi riservarsi la possibilità di scegliere a quale corso iscriversi.

“Ancora una volta al Suor Orsola – spiega Paola Villani, direttore del Servizio di Orientamento dell’Ateneo – abbiamo provato a mettere al centro delle nostre scelte le esigenze degli studenti che avranno l’opportunità di iniziare a confrontarsi con la scelta del proprio futuro con ampio anticipo e con meno stress. Anche con la possibilità di sbagliare e riprovare il test qualche mese dopo o di provare più opzioni e magari cambiare idea. Tutto per centrare l’obiettivo di concedere ai nostri giovani la possibilità di una scelta sempre più consapevole”. Per favorire questo processo decisionale ben ponderato, come sottolinea la Villani, “il nostro servizio di orientamento in questi mesi sarà sempre aperto, mattina e pomeriggio, per offrire consulenze personalizzate: un piccolo-grande supporto ai nostri ragazzi per i quali oggi la scelta del corso di laurea (e dell’Ateneo da frequentare) è diventata sempre più complessa e nel contempo decisiva”.

Gli altri Test per maestre e restauratori

Ci sarà invece il 14 settembre il test d’ingresso per l’iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, direttamente abilitante all’insegnamento nella scuola per l’infanzia e nella scuola primaria, per il quale il Suor Orsola è al secondo posto in Italia per numero di posti disponibili (426 quest’anno).

Ultimo appuntamento con i test d’ingresso al Suor Orsola sarà quello del 9 ottobre per l’accesso al Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei beni culturali, uno dei pochi in Italia direttamente abilitante all’esercizio della professione del restauratore.