UOMINI & DONNE. GEMMA GABBIANI, LA NOTIZIA E’ APPENA ARRIVATA

Gemma Gabbiani arriverà a Temptation Island: è ufficiale. A dare la notizia in esclusiva è stato il sito DavideMaggio.it, specificando anche che la dama del Trono Over di Uomini e Donne non parteciperà come concorrente (…anche perché è single), ma affiancherà Filippo Bisciglia in qualità di ospite d’onore.

GEMMA GALGANI

La dama torinese darà consigli alle coppie dove troverà anche due vecchie conoscenze del programma mariano: Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che formano una delle sei coppie ‘in gioco’.