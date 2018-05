Uomini e Donne over: terremoto in corso. Maria chiede i telefoni della “coppia”. “Ora basta”. Ecco cosa è successo

Ursula e Sossio, protagonisti del trono over, al centro di una accesa discussione che va avanti da mesi, animata dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, sono stati “bloccati”. Accusati, infatti di avere una relazione al di fuori delle telecamere, smentita sempre dagli interessati, sono stati sottoposti a “controlli”. A chiederli la padrona di casa Maria De Filippi che ha espressamente voluto visionare le chat tra di loro. Il calciatore napoletano ha prontamente rifiutato affermando di non nascondere nulla e proprio per questo di non essere nella condizione di volersi giustificare, la dama, invece, ha accettato l’invito di Maria a patto che si leggessero solo le conversazioni della ultime settimane.

Ha visto le chat; bufera a Uomini e Donne over

La De Filippi ha cercato, ma non ha trovato nulla di compromettente che inchiodasse gli accusati. Per questo, ha chiesto agli opinionisti di chiedere scusa per le ingiurie.