Uomini&Donne choc. Tina Cipollari:”pretendo di essere…” Tina Cipollari come non l’avete mai vista sarebbe il caso di esclamare. E ancora una volta l’opinionista più odiata d’Italia sorprende tutti, in senso positivo o almeno si spera che le sue dichiarazioni non siano poi semplicemente l’ennesimo gesto di finto perbenismo per poi infilare il suo coltello al moemnto più opportuno. Per una volta mette da parte i suoi toni spesso esagerati e dai tratti un po’ kitsch e si lascia andare a dichiarazioni intime e sincere. Lo fa nel corso della puntata di Uomini e Donne, durante la quale parla del suo ex marito Chicco Nalli, con il quale si è lasciata da poco. “Io mi sono separata da mio marito, lo stimo moltissimo” ha detto la vamp più famosa d’Italia, sottolineando che le non si permetterebbe mai di parlare male del padre dei suoi tre figli. “lo rispetto e soprattutto quello che c’è stato, è una cosa grande che io avrò sempre nel mio cuore” ha aggiunto la Cipollari. Infine, la dichiarazione più inattesa: “Se io domani mattina so che il mio ex marito si fidanza con un’altra donna, io vado anche al suo matrimonio e pretenderò di essere il testimone di nozze”.