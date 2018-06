Uomini&Donne, colpo grosso: ecco chi saranno le nuove troniste. La notizia ha creato non poco scalpore… A quanto si apprende da settembre potremmo assistere ad una nuova rivoluzione del programma di Maria De Filippi. Una sorta di Uomini&Donne Vip: due delle poltrone del trono classico di Uomini&Donne potrebbero infatti essere occupate da Aida Nizar e Loredana Lecciso. Sì, avete capito bene. Questo è ciò che sostiene VeroTV secondo cui Maria De Filippi starebbe correndo ai ripari per arginare la possibile emorragia di ascolti in vista del grande ritorno di Caterina Balivo su Rai 1. Che Uomini&Donne sia un programma all’avanguardia lo sappiamo già, in fondo è pur stat il primo programma a proporre sotto i riflettori i sentimenti al di là del sesso, bast pensare al trono gay della scorsa stagione.