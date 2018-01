Uomo di Armani in velluto e doppiopetto

MILANO, 15 GEN – La fierezza del doppiopetto, la morbidezza del velluto: forse solo Giorgio Armani poteva trovare la sintesi perfetta tra due poli apparentemente opposti, che insieme contribuiscono a definire una nuova eleganza che va e “eliminare tutto ciò che è un gioco facile, già visto”. E non c’è niente di semplice nell’operazione portata avanti dalla collezione per il prossimo inverno, che – spiega Armani – consiste “nel dare un tocco più elegante a tutto ciò che è trattato come casual, da ragazzaccio, con una ricerca su forme e abbinamenti, e nel dare un tocco di sport alla sera”. Una visione che non rimane fine a se stessa, ma che viene declinata nelle “cose che più donano all’uomo”, a partire dal velluto e dai “colori scurissimi”, per finire con la “giacca da sera in satin con il collo che sembra uno scialle e dà un tocco di casualità”. Quello per il velluto è un amore di lunga data per Armani: “Ha una capacità magica di trasmettere emozioni e non a caso ha una storia che parte da Giulietta e Romeo”.

