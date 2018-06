+++ Uomo si fa esplodere nel Castello Aragonese +++

Kamikaze nel Castello Aragonese. E’ accaduto questa notte a Ischia nel Castello Aragonese, un uomo con gravi problemi psichiatrici ha cercato di farsi esplodere all’interno del Castello Aragonese di Ischia tenendo in scacco per tutta la notte le forze dell’ordine e gettando nel panico turisti e abitanti del borgo di Ischia Ponte. Immobilizzato e tratto in arresto a seguito dell’irruzione dei carabinieri – tre i militari rimasti feriti nel corso dell’operazione – l’uomo è stato prima sedato al pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli e poi rinchiuso in cella di isolamento nel carcere di Poggioreale, con l’accusa – tra le altre – di aver tentato di provocare una strage. Il protagonista della vicenda Almerico Calise, 40enne ischitano da anni in cura al centro di igiene mentale e già arrestato due volte in precedenza per tentato omicidio, sembrerebbe aver caricato a bordo di una smart. due bombole di gas e si è introdotto all’interno del Castello Aragonese, rischiando tra l’altro di travolgere i passanti lungo il pontile di accesso. L’uomo ha bloccato con l’autovettura l’ingresso al Castello e poi si è barricato in un locale, urlando che si sarebbe fatto saltare in aria.