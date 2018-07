+++ URLA DI TERRORE al porto: anziana viene gettata in mare, ma quello che accade sorprende tutti +++

Si è sfiorata la tragedia nel porto dell’isola di Capri, dove una donna di 74 anni è caduta in mare da un’altezza di circa 10 metri, rischiando di annegare. Sono state le urla di terrore della 74enne ad allarmare il figlio, un uomo di 46 anni, che sapendo che la madre non sapesse nuotare e temendo che potesse annegare, non ci ha pensato due volte e si è tuffato in acqua per prestarle soccorso. Il tutto si è risolto anche grazie all’intervento di un ormeggiatore e di un marinaio, che hanno lanciato in acqua una ciambella di salvataggio per aiutare madre e figlio a ritornare a riva.

fonte: Fanpage