USA. Lattuga killer: un morto e oltre 120 casi d’infezione

Lattuga killer. Nelle ultime settimane una lattuga contaminata dal batterio Escherichia Coli sta terrorizzando i cittadini americani: oltre 120 casi segnalati in 25 stati e ora anche un morto. L’infezione da lattuga killer, che sarebbe scoppiata in una prigione dell’Alaska dove bene 8 detenuti si sarebbero ammalati dopo avere mangiato proprio questa lattuga, ha colpito indiscriminatamente persone di età compresa tra 1 e 88 anni. La notizia è riportata da affaritaliani

Il decesso è avvenuto in California. La lattuga killer pare sia stata coltivata nella ragione di Yuma in Arizona. A seguito dei controlli risulta che in una fattoria della zona è stata individuata la fonte di un focolaio di infezioni.

Peter Cassell della divisione Food Safety della Food and Drug Administration afferma che l’agenzia sta lavorando «per identificare più canali di distribuzione che possano spiegare tutti i casi a livello nazionale. Stiamo risalendo a più gruppi di persone malate in aree geografiche diverse». Cassell assicura che il dipartimento dell’Agricoltura dell’Arizona ha confermato che la regione di Yuma ha comunque interrotto la produzione e la distribuzione di lattuga.