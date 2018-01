Usa spray per lite su bus, 4 in ospedale

GENOVA, 24 GEN – Una donna di origini brasiliane di 30 anni, disabile, seguita dal servizio di Igiene Mentale, al termine di una lite a bordo di un bus per il posto riservato agli handicappati ha spruzzato uno spray al peperoncino facendo finire all’ospedale tre passeggeri e l’autista. È successo oggi pomeriggio a Genova su un bus Amt che stava percorrendo via Rivarolo in Valpolcevera. I feriti sono stati tutti trasferiti in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena: hanno riportato irritazioni alle vie respiratorie ma le loro condizioni non sono gravi. La brasiliana è stata denunciata per lesioni dai poliziotti delle volanti.

