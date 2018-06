Avrebbe sottratto per uso personale 250mila euro dal conto corrente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto del quale era presidente. Per questo è stato chiesto il rinvio a giudizio nei confronti dell’avvocato Angelo Esposito, chiamato in causa dall’inchiesta diretta dal procuratore aggiunto della Repubblica Maurizio Carbone. A denunciare l’accaduto era stato il successivo Consiglio dell’Ordine diretto dall’avvocato Vincenzo Di Maggio, succeduto proprio ad Esposito.

Secondo la tesi dell’accusa, «con l’utilizzo di una carta di credito, e con l’emissione di assegni bancari tratti sul medesimo conto», l’avvocato Esposito avrebbe effettuato pagamenti per spese personali, come acquisti di biglietti-aerei, di soggiorni in hotel, di capi di abbigliamento, pasti in ristoranti, rifornimenti di carburante, riparazioni di auto e di altri servizi, che nulla avrebbero avuto a che fare con le attività svolte.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, la vicenda passa ora all’esame del giudice della preliminare.