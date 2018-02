Usura,denunciati 11 cambisti a S.Vincent

AOSTA, 02 FEB – La Guardia di finanza ha denunciato alla Procura di Aosta 11 cambisti che operavano fuori dal Casinò di Saint-Vincent. Le ipotesi di reato sono usura, riciclaggio e attività finanziaria abusiva. L’operazione trasversale di polizia valutaria, giudiziaria e fiscale è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Aosta (ex Nucleo di polizia tributaria). I militari hanno inoltre applicato sanzioni amministrative per 400 mila euro nei confronti di 90 persone ed eseguito verifiche fiscali a carico di due cambisti risultati essere evasori totali nel periodo 2014-2017, con il recupero a tassazione di 350 mila euro di redditi non dichiarati. Le indagini sono nate dall’approfondimento di 14 segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia: sui conti correnti analizzati sono emersi versamenti di centinaia di assegni bancari con importi emessi da altrettanti frequentatori della casa da gioco e provenienti da fuori regione.

2018-02-02_1021633024