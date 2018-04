Va ad asparagi, cade e muore 69enne

BELLUNO, 8 APR – Un uomo di 69 anni di Pedavena (Belluno) è morto per una caduta mentre andava in cerca di asparagi. L’allarme è scattato quando i familiari non vedendolo tornare a casa hanno allertato i sanitari del Suem 118, il Soccorso alpino e i vigili del fuoco. E’ scattata così la ricerca nella zona di Lentiai dove l’uomo aveva detto che si sarebbe diretto. Proprio gli uomini del Soccorso alpino hanno individuato il corpo dell’uomo che era caduto per una decina di metri in un ripido canale a fianco del sentiero che stava percorrendo. Fatali i traumi per la caduta. L’eliambulanza ha subito sbarcato nelle vicinanze medico e tecnico di elisoccorso che hanno solamente potuto constatarne il decesso. Una volta ottenuto il via libera dalla magistratura la salma è stata ricomposta e trasportata a valle. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

