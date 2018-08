Va al concerto della figlia per farle una sorpresa, muore di infarto per l’emozione. Lo strazio della ragazza.

Non avrebbe neppure dovuto esserci a quel concerto Roberto Salsedo, un livornese di 68 anni: tuttavia aveva deciso di mimetizzarsi tra la folla, visto che a esibirsi sarebbe stata sua figlia Martina per la kermesse di Effetto Venezia. Proprio quando la ragazza stava per concludere il concerto tra la folla è sceso il gelo: Roberto, tra il pubblico, aveva accusato un grave malore.

La vicenda

Sua figlia, che nulla sa rispetto al padre, interrompe l’esibizione perché capisce che è accaduto qualcosa di grave, quindi scende dal palco e va a controllare in prima persona: è in quel momento che si accorge che c’è suo padre disteso a terra, colto da un infarto. Le manovre per cercare di rianimare l’uomo sono andate avanti per 40 lunghissimi minuti, ma non c’è stato nulla da fare: Salsedo non si è più ripreso ed è spirato davanti alla figlia disperata.