Va in vacanza e abbandona il cane sotto al sole: l’animale muore poco dopo

Choc al porto di Genova, dove un uomo di 55 anni è stato denunciato per aver abbandonato il proprio cane in auto sotto il sole, causandone la morte. L’uomo, in partenza per le ferie, l’aveva lasciato in coda all’imbarco per il traghetto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali, gli ispettori della Asl e gli agenti di frontiera. Il proprietario del cucciolo ora dovrà rispondere di maltrattamento e uccisione di animale.

Fonte: TeleClubItalia