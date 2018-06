Vacanza finita male, precipita con un volo da 35 metri

Un incidente assurdo per una giovane turista che è precipita poco prima di mezzanotte, con un volo di circa 35 metri, in fondo ad un sentiero impervio di collegamento con la scogliera denominata “Parata Scotti” di Ponza.

La ragazza, che era giunta con la famiglia per una vacanza, è una turista partenopea e, per fortuna, ha riportato traumi agli arti che l’hanno costretta a restare immobile, ma la situazione poteva essere letale. Per soccorrerla dopo la precipitosa caduta, sono dovuti intervenire gli uomini della Guardia Costiera – dagli operatori sanitari del 118 imbarcati sul guardacoste GC L21, due militari si sono tuffati in acqua con una barella spinale

Altri interventi per salvare la ragazza.

E’ stato necessario l’ausilio anche di altri due esperti che hanno raggiunto a nuoto la ragazza infortunata trasferendola a bordo del primo guardacoste, sul quale attendeva il personale medico