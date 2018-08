Vacanze, al via il sabato “nero”: ecco quando partire per non rovinarsi le ferie

Traffico da “bollino nero” su strade e autostrade italiane le mattine del 4 e 11 agosto, quando è previsto l’esodo estivo. Fine settimana da “bollino rosso” tutti i weekend di agosto e a Ferragosto. Secondo le previsioni del calendario, messo a punto da Viabilità Italia e dal ministero dell’Interno, le giornate più difficili saranno il 4 e l’11 agosto quando su strade e autostrade italiane si verificheranno mattinate da “bollino nero”. Saranno quelle le giornate del vero esodo estivo. Ma il fine settimana da “bollino rosso” è previsto per tutti weekend di agosto e a Ferragosto.

Divieto di circolazione

Per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 14 alle 22 del giorno 3 agosto, dalle 8 alle 22 del giorno 4 agosto e dalle 7 alle 22 del giorno 5 agosto. Viabilità Italia sarà costantemente attiva per il monitoraggio delle condizioni del traffico veicolare e ferroviario. La raccaomandazione è di mettersi in viaggio solo dopo essersi informati sulle condizioni di traffico e meteo in atto e dopo aver controllato l’efficienza del veicolo, nonché la regolarità dei documenti di guida.