Valanga val Venosta, ricerche in corso

BOLZANO, 3 GEN – Una valanga è caduta in Alta Val Venosta: due persone sono state estratte vive, ma si teme per altre due che sarebbero state travolte. Il Soccorso alpino è al lavoro in condizioni limite, la neve impedisce il volo di elicotteri. La valanga è caduta nella zona di Malga San Valentino sopra il lago di Resia, nei pressi del centro sciistico Haideralm. Secondo le prime informazioni, la slavina avrebbe investito un gruppo di sciatori durante un fuoripista. Sul posto si trovano il Soccorso alpino dell’Alta val Venosta, la Croce bianca e i carabinieri, mentre l’intervento dell’elisoccorso è reso particolarmente difficile a causa di una fitta nevicata. Il pericolo valanghe in tutta l’area attualmente è “marcato” (grado 3 di 5).

2018-01-03_1031674791