Valanghe:pericolo marcato in Trentino Aa

TRENTO, 6 GEN – Il pericolo valanghe in Alto Adige è marcato, cioè di grado 3 su 5 su quasi tutte le montagne dell’Alto Adige. La situazione è particolarmente critica lungo la cresta di confine. In Trentino il pericolo resta marcato in quota, oltre il limite del bosco. La neve fresca e quella ventata non si sono legate bene col manto sottostante, provocando rischio di distacco già con debole sovraccarico. La diffusione degli accumuli eolici e la loro fragilità aumenta con la quota. Sui prati ripidi sono possibili valanghe di scivolamento. Nelle zone meridionali dell’Alto Adige e alle basse quote in Trentino il pericolo valanghe è moderato, di grado 2. La situazione non è però da sottovalutare, perché si sono formati fragili accumuli di neve ventata in tutte le esposizioni. Viste la quantità di neve al suolo e la base debole, le valanghe possono raggiungere anche dimensioni pericolosamente grandi. Le escursioni richiedono grande esperienza, prudenza e capacità di valutazione del pericolo.

2018-01-06_1061671244