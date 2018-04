Debito Ingiusto? Valeria Valente (Pd): “La giunta comunale ha prodotto un danno ai napoletani”.

Al via per sabato 14 aprile un “presidio di controinformazione” alla manifestazione promossa dal sindaco Luigi de Magistris in piazza Municipio del “NO al Debito Ingiusto. Napoli Libera”. La parlamentare del Partito Democratico, l’on. Valeria Valente ha fatto sapere: ” Il debito Cr8 non è di 100 milioni come va dicendo de Magistris da alcuni giorni. Ci rendiamo conto che la sua è una tendenza compulsiva ad “arrotondare” le cifre, ma se si scomodano termini come “macelleria umana” occorre un minimo di serietà e di rispetto per i soggetti deboli della città, per i quali un milione, 100mila o pochi euro sottratti alle politiche sociali del comune possono fare la differenza. Ebbene, il debito Cr8, riconosciuto colpevolmente dalla giunta comunale soltanto il 28 giugno 2017, ammonta a complessivi 85.191.440,42 euro. Ma il fatto grave è che l’amministrazione comunale aveva avuto cognizione della sentenza favorevole al Consorzio Ricostruzione già il 12 gennaio 2016, con la formalizzazione di un debito fuori bilancio per un importo di 82.735.892,28 euro avvenuta il 1 luglio. Questo significa che soltanto per essersi tenuta nel cassetto la sentenza per un anno e mezzo, in modo da non gravare sul bilancio 2016, la giunta comunale ha prodotto un danno ai napoletani di quasi 2 milioni e mezzo di euro pari alla differenza tra l’importo del debito in caso fosse stato tempestivamente riconosciuto, come impone la legge, e quello che poi, comunque, è stato infine contabilizzato. Con due milioni e mezzo di euro sapete cosa può fare il Comune in una città come Napoli? Può garantire per un anno l’assistenza agli studenti disabili; oppure può pagare la mensa scolastica agli alunni di una intera municipalità; oppure può mettere a norma antincendio 10 scuole. Se non è questa prodotta dal sindaco la vera “macelleria umana”, se non è questo cinismo politico, ci chiediamo cos’altro possa essere”- La senatrice del Pd continua – “La vicenda Cr8, al contrario di quanto dice de Magistris, è addirittura ininfluente rispetto alle censure della Corte dei Conti. La verità è che de Magistris ha scientemente rinviato al futuro i 265 milioni di debiti fuori bilancio 2015-2016 perché altrimenti non avrebbe potuto approvare la manovra finanziaria per quell’anno. Lo dimostra il fatto che l’anno successivo, nel 2017, quando i debiti sono stati inseriti in bilancio, la giunta si è dovuta inventare entrate straordinarie per 350 milioni con un piano di dismissioni immobiliari completamente fasullo che gli ha dato la possibilità di sopravvivere un altro anno. Tutto questo sulla pelle della città e dei napoletani”.