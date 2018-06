Senza peli sulla lingua la pornostar Valentina Nappi che, in una lunga intervista, ha parlato anche della sua carriera di attrice hard: “Non ho nessuna intenzione di lasciare il porno, questo è il lavoro che mi sono scelta, se ci sarà occasione continuerò anche dopo i 70 anni. Posso considerarmi come Gesù Cristo: lui ci ha liberato dai peccati, mentre io sono in missione per liberare la gente dagli istinti sessuale. Non mi vergogno a mostrarmi in certe vesti anche da vecchia”.

Fonte: dagospia