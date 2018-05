Valerio Pino senza freni: “Maria De Filippi è lesbica, ecco perchè ha sposato Costanzo”

Valerio Pino ex ballerino di Amici, ha più volte fatto rivelazioni decisamente dure sul programma, sui concorrenti e sulla redazione. Polemiche, critiche e pettegolezzi che non hanno lasciato indifferenti. Come quando, affidando le parole ad un tweet accusò Maria De Filippi di essere lesbica e di avere relazioni con le allieve della scuola.

Dichiarazioni dure quelle del ballerino

“Perché secondo te l’ho fatto io l’outing della signora bionda? No, l’outing l’ha fatto lei penso molti anni fa. Nel momento stesso in cui sposi Costanzo, già stai facendo outing. Con quella faccia. Come fai a rendere credibile un matrimonio del genere. Anche perché chi era la presidentessa del circolo gay-lesbico di La Spezia molti molti anni fa? Così mi dicono. Che la signora bionda, molti molti anni fa, era la presidentessa del Circolo Gay lesbico di La Spezia”

Si susseguono voci

In molti hanno dato adito nel corso del tempo a questo tipo di pettegolezzi. I social tempo fa sono letteralmente impazziti sul rumors che voleva la presentatrice intrattenere una relazione con Emma Marrone. Una voce smentita dalle dirette interessate. Maria De Filippi non è però la prima volta che si trova a dover fronteggiare queste chiacchiere. Le è stato affibbiato tempo fa anche un flirt con Paola Barale, smentito più volte da quest’ultima che ha dichiarato: ” Tra me e Maria solo amicizia”.