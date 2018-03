VAN GOGH- THE IMMERSIVE EXPERIENCE – SI PROROGA FINO AL 31 MAGGIO

Visto l’enorme successo con circa 90 mila visitatori all’attivo e in virtù delle continue richieste da parte di un pubblico di napoletani e turisti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo, la mostra multimediale VAN GOGH – the IMMERSIVE EXPERIENCEprotrae eccezionalmente la sua apertura fino a domenica 13 maggio 2018. Ed è con queste premesse e con la soddisfazione dei tanti primati raggiunti in questi primi mesi di apertura, che la mostra multimediale in cui il visitatore è coinvolto a 360 gradi, continuerà ancora a fare rivivere ai partecipanti l’emozionante esperienza di immergersi nei quadri di Van Gogh. Insistendo nell’unire il piacere della scoperta della vita di Van Gogh con l’ immersione totale nel cuore pulsante della sua arte, la mostra prodotta e distribuita a livello internazionale da Exhibition Hub e da Next Exhibition e realizzata a Napoli in collaborazione con Teatro Palapartenope, Go2, Key&Go, Alta Classe Project e con il coordinamento della Suoni & Scene, entusiasmerà per circa tre mesi ancora i visitatori per la sua moderna forma d’espressione tecnologica e per la sorprendente originalità.

Patrocinata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, fino al 13 maggio prossimo, quindi, l’innovativa mostra allestita nella Basilica di San Giovanni Maggiore, presto definita nuova casa delle emozioni di Van Gogh, insisterà nell’elargire ai visitatori delle sensazioni uniche riscoprendo Napoli come città italiana della cultura e dell’arte.

The IMMERSIVE EXPERIENCE interagisce con l’osservatore, lo prende per mano e lo invita ad entrare dentro al quadro di uno dei pittori più amati di tutti i tempi: un nuovo modo di conoscere e vivere l’Arte. Il visitatore esplora il fascino di Vincent camminando all’interno dei suoi quadri, grazie ad un innovativo sistema di proiezioni 3D mapping. Con l’interno della Basilica rivoluzionato con il montaggio di otto grandi schermi che, grazie a sedici proiettori video di altissima definizione, rendono possibile l’impossibile fino a dare vita ai quadri e ancora con una colonna sonora che offre maggiore emotività al viaggio, si giunge all’immersione completa. Tant’è che dopo l’esperienza con il visual mapping e le sue numerose illusioni ottiche, grazie a delle postazioni virtuali che per effetto dello straordinario successo sono state quadruplicate, il visitatore vive e sperimenta, grazie anche all’utilizzo di visori e auricolari da virtual reality, una giornata di Van Gogh: dall’alba al tramonto nel corpo del pittore, nel villaggio di Hales, Francia. Per la prima volta in Italia, una passeggiata in uno strabiliante e realistico mondo realizzato in 3D.

ORARI e DETTAGLI SULLA MOSTRA

La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni. Nel dettaglio:

– dal lunedì al venerdì incluso: 10-19

– sabato: 10-20

– domenica 14-20

Orario continuato

Per maggiori informazioni sulla mostra è possibile consultare e

contattare: