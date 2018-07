Ragazzo extracomunitario aggredito e picchiato mentre svolgeva normalmente il proprio lavoro. Il ragazzo sarebbe stato insultato e poi preso a pugni e calci, mentre il gruppo degli aggressori gli urlava: «Vattene via sporco negro». «Non ho reagito perché non alzo le mani – ha raccontato ilragazzo – Mi potevo difendere, ma gli educatori della comunità mi hanno insegnato che non si alzano le mani». Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire agli aggressori.

fonte: Leggo