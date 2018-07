Vendeva la figlia piccola ad anziano pedofilo in cambio di denaro: padre orco catturato

Condannato a ben nove anni di reclusione per concorso in atti sessuali su minori e per sfruttamento della prostituzione minorile. Questa la sentenza del tribunale di Enna per un uomo finito a processo dopo l’arresto nel 2016. L’uomo faceva prostituire la figlioletta di nove anni “vendendola” per pochi spiccioli o in cambio della spesa a un anziano. Il papà della vittima era stato arrestato nell’agosto del 2016 dai carabinieri dopo un’indagine scaturita da una segnalazione anonima di qualcuno che aveva detto di aver ripetutamente visto la piccola appartarsi con due uomini in luoghi isolati della provincia di Enna.

Da quanto emerso le violenze sessuali avvenivano in macchina e all’insaputa della madre della piccola. Al processo la donna si è costituita parte civile.

Fonte: FanPage